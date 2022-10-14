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КХЛ

Сегодня, 21:53

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ

Мария Гусева

«Северсталь» на выезде обыграла «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

У череповецкого клуба голами отметились Руслан Абросимов, Егор Морозов, Кирилл Пилипенко, Николай Тимашов и Дмитрий Моисеев.

У «Куньлуня» дважды отличился Девин Броссо и одну шайбу забросил Брэндон Йип.

«Северсталь» набрала 19 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Куньлунь» идет на десятом месте (17 очков).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Броссо — 3 (бол., Поллок), 7:00 — 1:0. Абросимов — 4 (Вовченко), 10:09 — 1:1. Морозов — 3 (бол., Гераськин, Пресс), 13:14 — 1:2. Броссо — 4 (бол., Челиос, Пу), 28:23 — 2:2. Пилипенко — 2 (Пресс, Петунин), 30:25 — 2:3. Тимашов — 2 (Лишка, Гуслистов), 34:25 — 2:4. Йип — 7 (Уэрек, Родуолд), 57:36 — 3:4. Моисеев — 5 (п.в., Колмыков, Думбадзе), 58:17 — 3:5.

Вратари: Смит (54:54 — 55:57, 57:32 — 57:36, 58:06 — 58:17, 58:41) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (6+8+7) — 39 (16+11+12).

Судьи: Оленин, Юдаков.

14 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

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ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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