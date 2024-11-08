«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала седьмую победу подряд

«Северсталь» на выезде обыграла «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей 2 (1+1) очка набрали Давид Думбадзе, Илья Иванцов и Иван Подшивалов. У хозяев две шайбы забросил Мартин Лефевр.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Команда набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Голы: Лефевр — 1 (Хальбгевакс, Юрчо), 3:31 — 1:0. Подшивалов — 4 (Думбадзе, Кручинин), 7:37 — 1:1. Граовац — 5, 9:36 — 2:1. Думбадзе — 5 (Подшивалов, Кручинин), 13:05 — 2:2. Иванцов — 3 (Муханов), 25:52 — 2:3. Лефевр — 2 (Якупов, Смит), 31:21 — 3:3. Пилипенко — 12 (Иванцов, Калдис), 34:32 — 3:4.

Вратари: Смит (58:36) — Самойлов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (6+9+6) — 36 (15+15+6).

Судьи: Ермолаев, Мочалов.

8 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.