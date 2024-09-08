«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в КХЛ

«Северсталь» на выезде победила «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу череповчанам принесли шайбы Андрея Чуркина, Руслана Абросимова, Александра Скоренова и Кирилла Пилипенко. У хозяев отличились Наиль Якупов и Спенсер Фу. Якупов забил в третьем матче подряд.

«Северсталь» (4 очка) поднялась на второе место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (4) идет третьим на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Якупов — 3 (бол., Меркли, Граовац), 16:21 — 1:0. Чуркин — 1 (Коростелев, Скоренов), 32:52 — 1:1. Абросимов — 1 (Лишка), 39:59 — 1:2. С. Фу — 1 (П. Фу), 55:26 — 2:2. Скоренов — 1 (Степанов), 56:15 — 2:3. Пилипенко — 2 (п.в.), 58:45 — 2:4.

Вратари: Волков (58:02 — 58:45) — Шостак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (11+5+11) — 33 (10+15+8).

Судьи: Оскирко, Степучев.

8 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 1148 зрителей.