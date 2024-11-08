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Сегодня, 18:30

«Куньлунь» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Наиль Якупов, игрок ХК «Куньлунь».
Фото ХК «Куньлунь»
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«Куньлунь» на своем льду примет «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в пятницу, 8 ноября. Игра состоится в ледовом дворце «Мытищи Арена» в Мытищах. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Куньлунь» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» набрал 18 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 28-ю очками располагается на пятой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь

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