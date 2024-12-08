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«Куньлунь» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Сибирь» проведут матч в чемпионате КХЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
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«Куньлунь» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Игра на «Арене Мытищи» начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. Также в прямом эфире встречу можно смотреть на новосибирском канале «ОТС» (начало — в 20.50 по местному времени) для жителей этого города.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Сибирь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 35 матчей и набрал 30 очков, у «Сибири» — 27 очков в 31 игре.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
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