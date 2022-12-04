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КХЛ

Сегодня, 19:40

СКА по буллитам обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию

Мария Гусева
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СКА выиграл у «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвертую победу подряд. Для китайской команды это поражение стало третьим кряду.

В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке в составе хозяев Тайлер Вонг оформил дубль, а также один гол забил Чжан Чжэ. В третьем периоде СКА удалось отыграться — Дмитрий Яшкин реализовал большинство, а затем Дамир Жафяров забросил две шайбы.

Овертайм обошелся без голов, поэтому победитель определился в серии буллитов, где точнее были игроки СКА. Победный буллит реализовал Дмитрий Яшкин.

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке.

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«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (0:0, 3:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Вонг — 6 (Кейн), 21:40 — 1:0. Чжан Цзэсэнь — 1 (Вонг, Спроул), 29:44 — 2:0. Вонг — 7 (бол., Йип, Юрчо), 31:39 — 3:0. Яшкин — 21 (бол., Глотов, Никишин), 41:41 — 3:1. Жафяров — 10 (Глотов), 50:05 — 3:2. Жафяров — 11 (Гусев, Хайруллин), 57:16 — 3:3.

Победный буллит: Яшкин.

Вратари: Мурыгин — Подъяпольский (Николаев, 31:39).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 27 (10+11+5+1) — 55 (18+14+17+6).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

4 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 1117 зрителей.

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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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