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Сегодня, 16:10

«Куньлунь» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Куньлунь» встретится со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Куньлунь Ред Стар» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Арене Мытищи» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также «КХЛ Prime» и петербургский канал «78».

С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — СКА можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды уже встречались дважды: в сентябре победу одержал «Куньлунь» — 5:4, а в октябре СКА выиграл с крупным счетом — 8:0.

СКА набрал 31 очко в 23 матчах, «Куньлунь» — 16 очков в 22 матчах. В предыдущей игре регулярки «Куньлунь» уступил «Северстали» (2:7), а СКА — «Салавату Юлаеву» (2:4).

Матч «Куньлунь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

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