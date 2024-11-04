«Куньлунь» встретится со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Арене Мытищи» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также «КХЛ Prime» и петербургский канал «78».

С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — СКА можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды уже встречались дважды: в сентябре победу одержал «Куньлунь» — 5:4, а в октябре СКА выиграл с крупным счетом — 8:0.

СКА набрал 31 очко в 23 матчах, «Куньлунь» — 16 очков в 22 матчах. В предыдущей игре регулярки «Куньлунь» уступил «Северстали» (2:7), а СКА — «Салавату Юлаеву» (2:4).

Матч «Куньлунь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.