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Сегодня, 21:41

СКА забросил «Куньлуню» восемь шайб, Демидов отдал 4 паса

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СКА в гостевом матче FONBET Чемпионат КХЛ разгромил «Куньлунь» — 8:0.

18-летний нападающий Иван Демидов отдал 4 результативные передачи, 34-летний форвард Сергей Плотников сделал хет-трик.

СКА (27 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.

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«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)

Голы: Плотников — 8 (Демидов, Кузнецов), 5:11 — 0:1. Бардаков — 6 (Алистров, Григоренко), 9:00 — 0:2. Глотов — 8 (Демидов, Выдренков), 16:56 — 0:3. Плотников — 9 (Демидов), 25:30 — 0:4. Никишин — 5 (Кузнецов), 28:15 — 0:5. Зыков — 8 (Грицюк, Никишин), 29:58 — 0:6. Грицюк — 7 (бол., Глотов), 38:27 — 0:7. Плотников — 10 (Демидов), 50:45 — 0:8.

Вратари: Кейзер (Волков, 25:30) — Заврагин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (10+11+10) — 34 (13+9+12).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

23 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Сергей Плотников
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
Иван Демидов

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