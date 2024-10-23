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Сегодня, 18:30

«Куньлунь» — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн

«Куньлунь» и СКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА пройдет в среду, 23 октября. Игра на «Арене Мытищи» начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру «Куньлунь» — СКА будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире встречу в Мытищах можно смотреть на канале «КХЛ», санкт-петербургском канале «78» и официальном сайте лиги.

Основные события и результат игры «Куньлунь» — СКА доступны в матч-центре «СЭ».

«Куньлунь» и СКА в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провели по 18 матчей. На счету «Ред Стар» — 13 очков, у армейцев из Санкт-Петербурга — 25.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

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