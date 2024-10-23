«Куньлунь» и СКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА пройдет в среду, 23 октября. Игра на «Арене Мытищи» начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру «Куньлунь» — СКА будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире встречу в Мытищах можно смотреть на канале «КХЛ», санкт-петербургском канале «78» и официальном сайте лиги.

Основные события и результат игры «Куньлунь» — СКА доступны в матч-центре «СЭ».

«Куньлунь» и СКА в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провели по 18 матчей. На счету «Ред Стар» — 13 очков, у армейцев из Санкт-Петербурга — 25.