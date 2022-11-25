«Сочи» проиграл «Куньлуню» и потерпел четвертое поражение подряд

«Куньлунь» обыграл «Сочи» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

У китайской команды дублем отличился Брэндон Йип, по одной шайбе у Зака Лесли, Джейсон Фрэм и Тайлер Вонг. За сочинцев забросили Сергей Попов и Дмитрий Завгородний.

«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 32 матчах. «Куньлунь» идет на 10-й строчке с 29 очками в 36 встречах.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Йип — 15 (бол., Лесли, Юрчо), 7:05 — 1:0. Йип — 16 (бол., Юрчо, Лесли), 12:51 — 2:0. Лесли — 6 (Йип, Сомерби), 21:28 — 3:0. Фрэм — 2 (Локхарт), 22:50 — 4:0. Попов — 5 (Николаев, Гараев), 36:12 — 4:1. Вонг — 4 (Спроул), 41:55 — 5:1. Завгородний — 7 (Уткин, Ибрагимов), 52:25 — 5:2.

Вратари: Смит — Третьяк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (17+6+5) — 31 (3+17+11).

Судьи: Мочалов, Спирин.

25 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 603 зрителя