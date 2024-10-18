«Сочи» разгромил «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений кряду

Сегодня, 21:49
«Сочи» одержал разгромную победу над «Куньлунем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.
Шайбы в этой встрече забросили Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов и Джесси Грэм.
Команда Сергея Зубова прервала серию из трех поражений подряд. В последний раз до этого момента «леопарды» побеждали 6 октября в домашней встрече с минским «Динамо» (3:2).
«Сочи» остался на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Куньлунь» идет десятым с аналогичным количеством баллов.
В ближайшем матче «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».
Хоккей
FONBET КХЛ
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
Голы: Тянулин — 5 (Рассказов), 6:45 — 0:1. Венгрыжановский — 5 (Грэм, Рассказов), 7:47 — 0:2. Тимашов — 1 (И. Федотов), 8:31 — 0:3. Грэм — 5 (Рассказов, Никонов), 13:45 — 0:4.
Вратари: Смит — Иванов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 24 (5+9+10) — 30 (16+8+6).
Судьи: Раминг, Степучев.
18 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|Лада
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Артамонов Никита
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шабанов Максим
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Грицюк Арсений
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Мерфи Тревор
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Шарипзянов Дамир
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Барак Дерек
Витязь
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Артамонов Никита
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Аймурзин Данил
Северсталь
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Ружичка Адам
Спартак
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Широков Сергей
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Да Коста Стефан
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Петан Ник
Ак Барс
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Летунов Максим
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