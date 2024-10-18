«Сочи» разгромил «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений кряду

«Сочи» одержал разгромную победу над «Куньлунем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

Шайбы в этой встрече забросили Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов и Джесси Грэм.

Команда Сергея Зубова прервала серию из трех поражений подряд. В последний раз до этого момента «леопарды» побеждали 6 октября в домашней встрече с минским «Динамо» (3:2).

«Сочи» остался на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Куньлунь» идет десятым с аналогичным количеством баллов.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Голы: Тянулин — 5 (Рассказов), 6:45 — 0:1. Венгрыжановский — 5 (Грэм, Рассказов), 7:47 — 0:2. Тимашов — 1 (И. Федотов), 8:31 — 0:3. Грэм — 5 (Рассказов, Никонов), 13:45 — 0:4.

Вратари: Смит — Иванов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (5+9+10) — 30 (16+8+6).

Судьи: Раминг, Степучев.

18 октября. Мытищи. Арена Мытищи.