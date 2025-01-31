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Сегодня, 21:52

«Сочи» в гостях переиграл «Куньлунь»

Сергей Ярошенко
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«Сочи» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей дубль оформил Игорь Швырев, по голу забили Сергей Попов и Максим Федотов. У хозяев шайбы забросили Александр Шаров и Дойл Сомерби.

«Сочи» набрал 35 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 48 очками — на 9-й строчке «Запада».

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Шаров — 7 (Кленденинг), 12:06 — 1:0. Швырев — 3 (мен., Венгрыжановский, Волков), 22:58 — 1:1. Попов — 15 (Тянулин, Мачулин), 26:12 — 1:2. М.С. Федотов — 2 (бол., Хохлачев, Биттен), 28:14 — 1:3. Сомерби — 4 (Вон, Элинюк), 32:40 — 2:3. Швырев — 4 (п.в.), 58:33 — 2:4.

Вратари: Смит (58:25 — 58:34, 58:52) — Волохин.

Штраф: 6 — 35.

Броски: 47 (18+14+15) — 16 (7+6+3).

Судьи: Бондарь, Метальников.

31 января. Мытищи. Арена Мытищи.

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