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Сегодня, 21:53

«Куньлунь» победил «Сочи» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Куньлунь» дома обыграл «Сочи» с матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3. Встреча прошла на стадионе «Арена Мытищи».

У китайской команды голы забили Дэнни О'Реган, Дойл Сомерби, Тайлер Граовац (дубль) и Паркер Фу.

У «Сочи» шайбы забросили Игорь Швырев, Дмитрий Уткин и Максим Федотов.

«Куньлунь» набрал 30 очков в 20 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Сочи» находится на 12-й строчке с 25 баллами в 33 играх.

Регулярный чемпионат КХЛ

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Голы: О`Риган — 4 (Шартье, Звягин), 4:59 — 1:0. Сомерби — 2 (мен., Локхарт), 5:54 — 2:0. Швырев — 1 (Тимашов, Корягин), 22:59 — 2:1. Граовац — 7 (бол., Локхарт, Юрчо), 25:49 — 3:1. Уткин — 1 (Кузнецов, Мачулин), 34:01 — 3:2. М.С. Федотов — 1 (Тянулин, Венгрыжановский), 38:12 — 3:3. П. Фу — 4, 57:54 — 4:3. Граовац — 8 (п.в., Юрчо, Сомерби), 59:14 — 5:3.

Вратари: Кейзер — Иванов (58:29 — 59:14).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 26 (8+9+9) — 39 (11+15+13).

Судьи: Гамалей, Лазарев.

6 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 793 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
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