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Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Куньлунь Ред Стар», Telegram
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«Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 31 января. Игра будет проходить на арене «Мытищи», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». С ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Сочи» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте «СЭ».

Клубы встретятся в четвертый раз в сезоне, первые два матча выиграл «Сочи», третий — «Куньлунь».

Команды провели по 49 игр в регулярном чемпионате КХЛ, «Куньлунь» набрал 48 очков, а «Сочи» — 33 очка.

Матч «Куньлунь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
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