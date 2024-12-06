«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра состоится на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Основные события игры «Куньлунь» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды замыкают турнирную таблицу Западной конференции: «Куньлунь» набрал 28 очков в 34 играх, «Сочи» — 25 очков в 32 играх.

«Сочи» одержал две победы в двух матчах с «Куньлунем» в этом сезоне: в октябре клуб выиграл со счетом 4:0, в ноябре — 6:5 ОТ.

Матч «Куньлунь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс