Сегодня, 18:00
«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Ледовой арене «Мытищи», стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до старта матча.
С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Команды замыкают турнирную таблицу Западной конференции. «Куньлунь» провел 16 матчей и набрал 13 очков, у «Сочи» — 11 очков в 15 матчах.
В сезоне-2023/24 оба клуба не попали в плей-офф: «Куньлунь» занял в Западной конференции девятое место, а «Сочи» — 10-е.
Матч «Куньлунь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|И
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|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12