«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак»

«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Автором решающей шайбы стал нападающий китайской команды Клифф Пу. Также за «Куньлунь» забивали форварды Девин Броссо и Колин Кэмпбелл.

У «Спартака» голы на счету нападающих Шейна Принса и Данилы Квартальнова.

После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Спартак» сохранил 7-ю строчку на Западе (58).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Броссо — 13 (Кэмпбелл, Вонг), 24:05 — 1:0. Кэмпбелл — 2 (Ловерде), 33:29 — 2:0. Принс — 15 (бол., Хохлачев, Вишневский), 43:23 — 2:1. Квартальнов — 7 (Цыплаков, Талалуев), 44:43 — 2:2. Пу — 11 (бол., Лесли, Юрчо), 63:30 — 3:2.

Нереализованный буллит: Юрчо (Куньлунь), 552:00 (Вратарь).

Вратари: Джурасик — Рибар.

Штраф: 20 — 16.

Броски: 35 (10+11+11+3) — 46 (17+17+10+2).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

28 января. Мытищи. Арена Мытищи.