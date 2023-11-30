Видеотрансляция игры КХЛ «Куньлунь» — «Спартак» в Кинопоиске начнется в 19.15 мск

«Куньлунь» в городе Мытищи сыграет против московского «Спартака» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 30 ноября. Встреча пройдет на территории спортивного комплекса «Арена Мытищи». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Куньлунь» — «Спартак» можно будет по подписке в сервисе Кинопоиск. Начало — в 19.20 мск. Прямой эфир противостояния КХЛ также пройдет на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Спартак» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Куньлунь» тренера Виктора Игнатьева с 29 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» тренера Алексея Жамнова с 51 баллом занимает первую строчку на Западе.

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