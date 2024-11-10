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Сегодня, 15:30

«Куньлунь» — «Спартак»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Куньлунь» и «Спартак» встретятся в КХЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч «Куньлунь» — «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 10 ноября, на льду «Арены Мытищи». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Спартак» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Куньлунь» в этом регулярном чемпионате провел 24 матча и с 18 очками идет последним в Западной конференции, предыдущим соперником команды была «Северсталь» (3:4, дома).

У «Спартака» — 33 очка в 23 играх, в четверг москвичи обыграли в дерби ЦСКА (2:1, в гостях).

Матч «Куньлунь» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)

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