«Торпедо» обыграло «Куньлунь», Кручинин забил две шайбы

«Торпедо» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:3.

В составе клуба из Нижнего Новгорода дубль на счету Алексея Кручинина, еще по одному голу забили Александр Дарьин, Кирилл Воронин, Денис Ян, Михаил Орлов и Адам Хуска.

У «Кульлуня» отметились Девин Брюсоо и Томаш Юрчо, который оформил дубль.

«Торпедо» набрало 57 очков и занимает 4-е место на Западе. «Куньлунь» (36) — на 10-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Голы: Орлов — 3 (Летунов, Ян), 9:21 — 0:1. Ян — 12, 16:46 — 0:2. Юрчо — 2 (Локхарт, Фу), 17:32 — 1:2. Юрчо — 3 (Сомерби, Вуд), 21:21 — 2:2. Кручинин — 8 (бол., Виноградов, Гончарук), 30:28 — 2:3. Воронин — 8 (Конюшков, Гуска), 35:02 — 2:4. Броссо — 9 (мен., Йип), 45:44 — 3:4. Дарьин — 4 (Михеев), 52:03 — 3:5. Кручинин — 9 (Гончарук), 53:47 — 3:6. Кручинин — 10 (мен., п.в., Марин, Гуска), 59:46 — 3:7.

Вратари: Смит (Сунь Цзэхао, 56:43, 57:57 — 59:46) — Гуска (51:58 — 52:03).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 32 (11+8+13) — 40 (15+13+12).

Судьи: Бондарь, Букин.

26 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.