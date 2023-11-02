«Торпедо» обыграло «Куньлунь» благодаря шайбе Летунова в овертайме

«Торпедо» обыграло «Куньлунь» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

После первого периода хозяева вели со счетом 2:0 благодаря шайбам Люка Локхарта и Колина Кэмпбелла. Во втором периоде у гостей забросил Деннис Ян. В третьем периоде Кирилл Воронин сравнял счет.

Автором победной шайбы в овертайме стал Максим Летунов.

«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 34 очками в 26 матчах. «Куньлунь» идет на 10-й строчке с 20 очками в 29 играх.

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Локхарт — 4 (Вонг, Броссо), 10:52 — 1:0. Кэмпбелл — 3 (Мойл), 17:27 — 2:0. Ян — 5, 25:38 — 2:1. Воронин — 5 (Линч, Виноградов), 57:04 — 2:2. Летунов — 12 (Фирстов, Конюшков), 60:41 — 2:3.

Вратари: Джурасик — Кульбаков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (12+4+3+0) — 36 (11+15+9+1).

Судьи: Раводин, Соин.

2 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 971 зритель.