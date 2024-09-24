Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:48

«Торпедо» обыграло «Куньлунь», нижегородцы прервали серию из четырех поражений

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Торпедо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Максим Летунов, гол и результативная передача на счету Владислава Фирстова. У хозяев отметились Люк Локхарт и Шуай Фу.

«Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 8-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд — 6 очков и 10-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)

Голы: Абрамов — 3 (Атанасов, Гончарук), 0:58 — 0:1. Фирстов — 3 (Летунов, Силаев), 5:34 — 0:2. Летунов — 2 (Фирстов, Артамонов), 8:27 — 0:3. Локхарт — 1 (бол., Шартье, Юрчо), 45:39 — 1:3. Линч — 2 (бол., Летунов, Конюшков), 57:58 — 1:4. С. Фу — 2 (Локхарт), 59:19 — 2:4.

Вратари: Волков (Смит, 8:27, 58:17 — 59:05, 59:27) — Кульбаков.

Штраф: 17 — 21.

Броски: 37 (10+14+13) — 32 (13+9+10).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

24 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Сегодня
Вчера
Неделя