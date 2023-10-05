«Торпедо» нанесло «Куньлуню» пятое поражение подряд

Сегодня, 21:47
«Торпедо» обыграло «Куньлунь» (4:2) в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Победную шайбу забросил нападающий Максим Летунов.
«Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, «Торпедо» прервало 2-матчевую безвыигрышную серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Броссо — 9 (Сомерби, Вонг), 10:21 — 1:0. Кручинин — 3 (Атанасов, Гончарук), 24:43 — 1:1. Ян — 1 (Фирстов, Бокун), 33:29 — 1:2. Летунов — 8 (бол., Конюшков, Кручинин), 52:45 — 1:3. Челиос — 2 (Локхарт), 53:21 — 2:3. Сизов — 1 (п.в., Фирстов, Летунов), 58:52 — 2:4.
Вратари: Смит (58:24 — 58:52) — Гуска.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 22 (13+5+4) — 28 (18+8+2).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
5 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 753 зрителя.