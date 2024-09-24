«Куньлунь Ред Стар» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Игра на «Арене Мытищи» в подмосковном городе начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Куньлунь» — «Торпедо» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Куньлунь» набрал 6 очков в 7 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» провело 8 игр и набрало 5 очков.

В сезоне-2023/24 «Куньлунь» не вышел в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции, а «Торпедо» проиграло СКА в первом раунде Кубка Гагарина.