Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Куньлунь» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Куньлунь» встретится с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Куньлунь Ред Стар» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Игра на «Арене Мытищи» в подмосковном городе начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Куньлунь» — «Торпедо» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Куньлунь» набрал 6 очков в 7 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» провело 8 игр и набрало 5 очков.

В сезоне-2023/24 «Куньлунь» не вышел в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции, а «Торпедо» проиграло СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Звезде Олимпиады-2024 из Кореи Ким Е Джи предложили сняться в кино
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Болельщики «Черноморца» во время матча кричали «бандеровцы» в адрес львовских «Карпат»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя