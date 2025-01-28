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Сегодня, 21:52

«Куньлунь» обыграла в овертайме «Трактор»

Камила Абдурахманова
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«Куньлунь» в домашнем матче победила «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).

У хозяев шайбы забросили Ян Дрозг, Ярослав Лихачев и Джозеф Душак. У гостей отметились Бадди Робинсон, Михаил Горюнов-Рольгизер и Сергей Телегин.

Победную шайбу забросил Лукас Локхарт.

«Куньлунь» набрала 48 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

«Трактор» с 70 очками занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Дрозг — 5 (Ро, Шаров), 3:10 — 1:0. Лихачев — 6 (Лефевр, О`Риган), 5:26 — 2:0. Душак — 4 (бол., Юрчо), 9:08 — 3:0. Робинсон — 9 (бол., Дронов, Шабанов), 17:33 — 3:1. Горюнов-Рольгизер — 2 (Шабанов, Дронов), 50:41 — 3:2. Глотов — 15 (Телегин, Шабанов), 54:10 — 3:3. Локхарт — 9 (С. Фу, Лефевр), 63:20 — 4:3.
Вратари: Смит — Мыльников (Фукале, 9:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (8+11+6+3) — 38 (14+9+14+1).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
28 января. Мытищи. Арена Мытищи.

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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
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