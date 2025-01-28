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Сегодня, 18:00

«Куньлунь» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Закари Фукале, вратарь ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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«Куньлунь» сыграет с «Трактором» в рамках FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 28 января. Игра состоится на льду «Арены Мытищи» в Мытищах. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Куньлунь» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 22.25 по местному времени.

«Ред Стар» в 48 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в Западной конференции. Клуб из Челябинска с 69 очками в 51 игре располагается на первой строчке на «Востоке».

Матч «Куньлунь» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
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