Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Куньлунь» — «Витязь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Заседа, игрок ХК «Витязь».
Фото ХК «Витязь»
Telegram Дзен

«Куньлунь» примет «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в пятницу, 3 января. Игра состоится в ледовом дворце «Арена Мытищи» в Мытищах. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Куньлунь» — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Команда из Пекина в 40 матчах набрала 36 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб из Подмосковья с 36 очками в 39 играх располагается на девятой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
Читайте также
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Сегодня
Вчера
Неделя