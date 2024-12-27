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Сегодня, 19:50

«Куньлунь» забрал вратаря Рибара с драфта отказов

Сергей Ярошенко
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«Куньлунь Ред Стар» забрал вратаря Патрика Рибара с драфта отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» поместил словацкого голкипера в список отказов 25 декабря. В этом сезоне Рибар отыграл 12 матчей, в которых одержал 7 побед, отразив 90,8 процента бросков с коэффициентом надежности 3,14.

31-летний словак перешел в «Спартак» в 2022 году, ранее вратарь выступал за минское «Динамо». Всего на его счету в лиге 116 игр, 53 победы и 5 сухих матчей. В составе национальной сборной Рибар является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

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Источник: Официальный сайт КХЛ
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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