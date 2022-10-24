Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:50

«Куньлунь» заключил пробный контракт с вратарем Мурыгиным

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с вратарем Алексеем Мурыгиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

По ходу нынешнего сезона «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером.

Мурыгин провел три игры за «Нефтехимик», которые завершил с 80,9 процентами отраженных бросков и коэффициентом надежности 5,58.

Напомним, что 35-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Алексей Мурыгин
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Металлург» одолел «Ак Барс». Казанцы потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах

Знарок — о матче с «Металлургом»: «Я думаю, что мы подготовились хорошо»