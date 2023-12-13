Антон Курьянов: «Новые руководители вовлечены во все процессы «Авангарда» не меньше, чем Крылов»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» разъяснил, как строятся его взаимоотношения с руководством.

— Мы слышали от разных людей, что вас бывший босс «Авангарда» Александр Крылов уговаривал занять нынешний пост трижды. Какие аргументы нашлись на третий раз?

— Когда пошли первые разговоры и мы с ним сели обсуждать вопросы, то я вообще не понимал для чего, что и как. И зачем мне это нужно в первую очередь. Но потом сезон закончился, и я видел, что поиски нового генерального менеджера затянулись. Всех нюансов не знал. Мы снова сели с Крыловым общаться один на один, без всяких официальных речей. Я ему изложил свою позицию, философию, как и что вижу. Необходимо полное доверие, чтобы сверху не лезли и не принимали решения за меня.

— Что стало ключевым?

— Крылов сказал, что нет стопроцентного кандидата. Возможно, придет какой-то человек со стороны, который развалит все, что строилось последние четыре-пять лет. Это стало главным аргументом для меня. «Авангард» — моя родная команда. Я видел, как здесь все создавалось и как строилось. В то же время Крылов сказал, что мне будет оказана полная поддержка, а ошибки — нормально. Опыта нет, и через это все проходят. Но тем не менее руководство поменялось. Это было неожиданно, но возвращаться к данной теме смысла нет. Пришли Аверин, Герман Чистяков.

— Как строится ваше с ними взаимодействие?

— Мы находимся в полном и постоянном контакте. Михаил Сергеевич присутствует на всех домашних матчах, даже на играх выездных очень часто появляется. Все вопросы, касающиеся крупных трансферов, мы обсуждаем вместе. «Авангарду» очень повезло с новыми руководителями в плане видения омского хоккея и его развития. Это касается и работы академии, и функционирования клуба в целом.

— У Крылова был очень высокий уровень вовлеченности во все процессы, а Аверин и Чистяков раньше занимались только футболом.

— Они плотно вовлечены во все дела, а я вас поправлю. Аверин до 14 лет занимался в системе хоккейного ЦСКА. Он видит и понимает многие процессы изнутри. Понятно, что новые руководители еще присматриваются и вникают в нюансы, но по отношению к хоккею к ним вопросов быть не может. Они только эмоции свои не так ярко выплескивают, как это делал Крылов.