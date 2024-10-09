Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда»

9 октября, 13:36
«Авангард» объявил о сложении полномочий Антона Курьянова в должности генерального менеджера клуба. Специалист сосредоточится на работе в тренерском штабе.
«Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом. Желаем удачи Евгению на новой должности!» — сказано в сообщении клуба.
«Авангард» располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче «ястребы» сыграют с «Барысом» 10 октября.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11