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Сегодня, 21:50

Курьянов: «В «Авангарде» спокойно отнеслись к моему решению работать в «Локомотиве»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Новый тренер «Локомотива» Антон Курьянов рассказал «СЭ» о том, как проходили его переговоры с ярославским клубом после ухода из «Авангарда».

— Как быстро прошли ваши переговоры с «Локомотивом»?

— В день, когда состоялось увольнение из «Авангарда», меня набрал Игорь Валерьевич Никитин и поинтересовался моими планами. Я сказал, что готов продолжить работу. Через какое-то время поступило конкретное предложение от «Локомотива».

— В «Авангарде» как к этому отнеслись?

— Мы расстались спокойно — пожали друг другу руки и на этом разошлись.

— Есть понимание, как будет строиться ваша работа в «Локомотиве»?

— Я только приехал в Ярославль и еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Работать мы будем вместе с Антоном Бутом, улучшая те моменты, в которых видим проблему. Мне как новичку еще предстоит узнать все правила поведения в организации, прежде чем погружаться в нюансы и о чем-то рассуждать. Для начала надо как можно быстрее познакомиться с ребятами.

Антон Курьянов. «Когда назначили нового главного тренера, а руководил командой старый, все стало понятно». Курьянов — об уходе из «Авангарда»

В начале декабря Курьянов расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. Он ушел из клуба вместе с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным.

9 декабря Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива».

Антон Курьянов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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