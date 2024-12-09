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Сегодня, 16:49

Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Алина Савинова
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Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу Игоря Никитина в «Локомотиве».

«Локомотив» информирует о том, что тренерский состав нашей команды пополнил Антон Алексеевич Курьянов. Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», — говорится в заявлении ярославского клуба.

В начале декабря Курьянов расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному соглашению сторон. Он ушел из клуба вместе с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным.

После 36 матчей «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 58 очками.

Источник: https://t.me/hclokomotiv_official/9162
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Антон Курьянов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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