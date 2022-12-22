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Сегодня, 03:47

Кузьмин о поражении от «Амура»: «Пауза надломила «Салават»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:5).

— Пауза как-то нас надломила. До паузы была одна команда, после — какая-то другая, — приводит слова Кузьмина официальный сайт клуба. — Сейчас шайба не идет в ворота. Хоккейный Бог все видит, где-то не доработали, хотя с моей стороны и со стороны партнеров не было такого, что где-то не дорабатывали. Все готовились, но что-то не получается. Надо решать эту проблему, выбираться всем вместе, по-другому не получится.

— Не получилось концовка второго периода, когда пропустили три шайбы.

— Этот отрезок получился переломным. Где-то не сменились, поднаелись. После этого тяжело было выбираться. Старались забить, но они убежали и забросили пятую.

— Может быть такое, что «Салавату» тяжело играть первым номером?

— Я бы не сказал. Если мы обороняемся, то должны все впятером это делать, помогать друг другу, выводить шайбу из зоны. У нас нет такого, что мы отдаем шайбу и ждем контратаки. Играем по ситуации и друг другу помогаем. Но эти две игры мы не помогаем друг другу. Есть отдельные вспышки, но этого недостаточно, чтобы выигрывать и забирать очки.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. Следующую игру команда проведет 23 декабря против «Адмирала».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://hcsalavat.ru/news/gleb-kuzmin-do-pauzy-byla-odna-komanda-posle-kakaya-to-drugaya/
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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