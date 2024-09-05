Кузнецов — об игре Демидова: «Хвалить не буду. Начитается потом, спать не будет»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил игру форварда Ивана Демидова в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ).

— Расскажите о химии в вашей тройке и Борна Рендуличем и Иваном Демидовым? Вы создали много моментов.

— Да, мы играли неплохо, много моментов создавали. Нужно просто их реализовывать.

— Демидов вас восхищает? Он проводит первый полноценный сезон в команде КХЛ. Что скажете о нем?

— Ничего не скажу, а то сейчас будет читать сидеть. Он все знает, что я ему говорю. Поэтому ничего не скажу.

— От вас больше критики или похвалы?

— Никакой критики. И хвалить не буду тоже. Начитается потом, спать не будет.

— Замечаете, что молодежь тянется к вам за советами?

— Советов спрашивать стесняются. Я сам таким был. Надеюсь, они только хорошее от меня почерпнут.

В матче против «Металлурга» 18-летний Демидов отметился результативной передачей. В прошлом сезоне он провел 4 матча за СКА, в которых не набрал очков.