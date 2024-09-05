Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:47

Кузнецов — об игре Демидова: «Хвалить не буду. Начитается потом, спать не будет»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил игру форварда Ивана Демидова в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ).

— Расскажите о химии в вашей тройке и Борна Рендуличем и Иваном Демидовым? Вы создали много моментов.

— Да, мы играли неплохо, много моментов создавали. Нужно просто их реализовывать.

— Демидов вас восхищает? Он проводит первый полноценный сезон в команде КХЛ. Что скажете о нем?

— Ничего не скажу, а то сейчас будет читать сидеть. Он все знает, что я ему говорю. Поэтому ничего не скажу.

— От вас больше критики или похвалы?

— Никакой критики. И хвалить не буду тоже. Начитается потом, спать не будет.

— Замечаете, что молодежь тянется к вам за советами?

— Советов спрашивать стесняются. Я сам таким был. Надеюсь, они только хорошее от меня почерпнут.

В матче против «Металлурга» 18-летний Демидов отметился результативной передачей. В прошлом сезоне он провел 4 матча за СКА, в которых не набрал очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Иван Демидов
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Трутнев указал на необходимость смены подрядчика по созданию самолета «Байкал»
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя