Сегодня, 20:47
Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил игру форварда Ивана Демидова в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ).
— Расскажите о химии в вашей тройке и Борна Рендуличем и Иваном Демидовым? Вы создали много моментов.
— Да, мы играли неплохо, много моментов создавали. Нужно просто их реализовывать.
— Демидов вас восхищает? Он проводит первый полноценный сезон в команде КХЛ. Что скажете о нем?
— Ничего не скажу, а то сейчас будет читать сидеть. Он все знает, что я ему говорю. Поэтому ничего не скажу.
— От вас больше критики или похвалы?
— Никакой критики. И хвалить не буду тоже. Начитается потом, спать не будет.
— Замечаете, что молодежь тянется к вам за советами?
— Советов спрашивать стесняются. Я сам таким был. Надеюсь, они только хорошее от меня почерпнут.
В матче против «Металлурга» 18-летний Демидов отметился результативной передачей. В прошлом сезоне он провел 4 матча за СКА, в которых не набрал очков.