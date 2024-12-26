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Сегодня, 10:40

Кузнецов может пропустить минимум два месяца из-за травмы

Алина Савинова
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов выбыл как минимум на два месяцев из-за травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с защитником армейцев Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.

По информации источника, игрок СКА сейчас находится под наблюдением врачей. У него наблюдаются пробелы в памяти, и он не помнит прошедшую игру. Отмечается, что окончательный диагноз будет поставлен Кузнецову в течение недели. Предварительно, нападающий пропустит минимум два месяца.

Форвард СКА Евгений Кузнецов. Кузнецов в четверг пройдет медобследование после сотрясения

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что после удара в голову в матче с ЦСКА Кузнецов некоторое время был без сознания. По его словам, хоккеист «еще очень долго не выйдет на лед».

В этом сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча и набрал 33 (10+23) очка. 28 сентября он также получал травму в игре с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.

Источник: ТАСС
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Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
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