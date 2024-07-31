Кузнецов может заработать больше 4 миллиардов рублей по контракту со СКА

По информации «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов, подписавший сегодня контракт со СКА сроком на четыре сезона, гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей.

Однако вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.

Напомним, что по регламенту КХЛ подобные бонусы выплачиваются за попадание в тройку лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата, а также за победу в Кубке Гагарина.