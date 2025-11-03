Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на матч с «Шанхай Дрэгонс»

3 ноября, 13:59
Нападающий Евгений Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс».
Об этом клуб сообщил в своем Telegram-канале.
29 октября Кузнецов провел на льду 5 минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.
Игра между «Металлургом» «Шанхаем» пройдет в Металлурге и начнется в 14.30 по московскому времени.
Adiоs Amigos R
Зачем вообще подписывали?
03.11.2025
Ингемар Карлссон
Разин знает, что делает. Магнитка-Шанхай 6:1.Кузнецов не нужен абсолютно этой команде, в Металлурге это поняли раньше, чем в СКА.
03.11.2025
Saiga-спринтер
Марафетчик давно попал в состав наркоманов.
03.11.2025