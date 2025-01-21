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Сегодня, 17:04

Кузнецов не сможет сыграть в Матче звезд КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участия в FONBET Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

21 января КХЛ назвала составы на Матч звезд. 32-летний форвард был включен в команду Дивизиона Боброва. Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».

«Повреждение, полученное Кузнецовым в игре против ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале. Евгений по-прежнему находится в списке травмированных, все соответствующие документы были направлены в КХЛ», — говорится в заявлении.

В матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, Кузнецов столкнулся с защитником московской команды Владиславом Провольневым, в результате чего получил травму головы.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.

Источник: ХК СКА
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Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
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ХК СКА
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