Кузнецов не сможет сыграть в Матче звезд КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участия в FONBET Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

21 января КХЛ назвала составы на Матч звезд. 32-летний форвард был включен в команду Дивизиона Боброва. Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».

«Повреждение, полученное Кузнецовым в игре против ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале. Евгений по-прежнему находится в списке травмированных, все соответствующие документы были направлены в КХЛ», — говорится в заявлении.

В матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, Кузнецов столкнулся с защитником московской команды Владиславом Провольневым, в результате чего получил травму головы.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.