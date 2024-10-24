Кузнецов: «Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА»

Сегодня, 08:24
Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал высокую результативность своей команды в последних матчах.
— «Реал» называют «галактикос». А как можно назвать СКА? Вы в двух матчах по восемь шайб забросили.
— Не знаю. У нас сильно звездных игроков нет, — приводит слова Кузнецова Legalbet. — С «галактикос» было бы, наверное, неправильно сравнивать всё-таки. У нас пытаются сделать четыре ровных звена, чтобы баланс был. У нас такой сплав работы, мастерства и всего всего. Тренер пытается это по всем звеньям раскидать.
— А если какое-нибудь такое же интересное название придумать? Какое оно будет?
— Я сейчас ляпну с моим языком. Потом буду выслушивать, поэтому лучше воздержусь.
— Может, «супергалактикос»?
— Нет. Это нельзя сравнивать. Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА.
СКА с 27 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.