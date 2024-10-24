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Сегодня, 08:24

Кузнецов: «Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал высокую результативность своей команды в последних матчах.

— «Реал» называют «галактикос». А как можно назвать СКА? Вы в двух матчах по восемь шайб забросили.

— Не знаю. У нас сильно звездных игроков нет, — приводит слова Кузнецова Legalbet. — С «галактикос» было бы, наверное, неправильно сравнивать всё-таки. У нас пытаются сделать четыре ровных звена, чтобы баланс был. У нас такой сплав работы, мастерства и всего всего. Тренер пытается это по всем звеньям раскидать.

— А если какое-нибудь такое же интересное название придумать? Какое оно будет?

— Я сейчас ляпну с моим языком. Потом буду выслушивать, поэтому лучше воздержусь.

— Может, «супергалактикос»?

— Нет. Это нельзя сравнивать. Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА.

СКА с 27 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

Источник: Legalbet
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ФК Реал
ХК СКА

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