Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было. Все знают лишь малую часть»

31 октября, 00:43
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал, что хочет рассказать всю правду о своей карьере после ухода из спорта.
— У меня есть мечта, да и многие люди говорят, что это надо сделать. Когда закончу карьеру, просто хочу сесть и рассказать, как все было с самого начала. Хотя, наверное, публика будет не готова услышать всю правду. Все знают лишь малую часть, — цитирует Кузнецова «Российская газета».
29 октября Кузнецов провел на льду 5 минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.
30 октября «СЭ» сообщал, что «Металлург» не планирует расторгать контракт с 33-летним форвардом.
В этом сезоне на счету Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.
Дедок Спринт опять дилетантствует. Ну коли в хоккее не разбираешься, не лезь сюда. Дундук престарелый
31.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Неужто Жеку заставляли принимать кокейн???
31.10.2025
С детства за Уралмаш!
Раибнер уже потирает ручонки в преддверии этого интервью)))
31.10.2025
Морская свинка_1979
Надоело и неинтересно.
31.10.2025
Valery Petrukhin
Очередной выворачиватель грязного белья?
31.10.2025
dr.denasd
так душещипательно
31.10.2025
Saiga-спринтер
грозился .. делел иньекции по допингу - энто сильный дундукизмь .. а ты все чего то ждешь!
31.10.2025
Saiga-спринтер
Ту часть с марафетом никому Кузя и знать не нужно. Мемуары наркомана тоже особого восторга, как минимум, не вызовут.
31.10.2025
Djin Ignatov
В свое время Логинов биатлонист грозился рассказать как делел иньекции по допингу , кто ему помогал и все остальное !!! Вот уже много лет ВСЕ ждут его правды по Допингу !
31.10.2025