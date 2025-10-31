Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было. Все знают лишь малую часть»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал, что хочет рассказать всю правду о своей карьере после ухода из спорта.

— У меня есть мечта, да и многие люди говорят, что это надо сделать. Когда закончу карьеру, просто хочу сесть и рассказать, как все было с самого начала. Хотя, наверное, публика будет не готова услышать всю правду. Все знают лишь малую часть, — цитирует Кузнецова «Российская газета».

29 октября Кузнецов провел на льду 5 минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.

30 октября «СЭ» сообщал, что «Металлург» не планирует расторгать контракт с 33-летним форвардом.

В этом сезоне на счету Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.