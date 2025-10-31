Видео
31 октября, 00:43

Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было. Все знают лишь малую часть»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал, что хочет рассказать всю правду о своей карьере после ухода из спорта.

— У меня есть мечта, да и многие люди говорят, что это надо сделать. Когда закончу карьеру, просто хочу сесть и рассказать, как все было с самого начала. Хотя, наверное, публика будет не готова услышать всю правду. Все знают лишь малую часть, — цитирует Кузнецова «Российская газета».

29 октября Кузнецов провел на льду 5 минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.

Евгений Кузнецов.Это похоже на начало конца. Вполне вероятно, что мы наблюдаем закат карьеры Кузнецова

30 октября «СЭ» сообщал, что «Металлург» не планирует расторгать контракт с 33-летним форвардом.

В этом сезоне на счету Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.

Источник: «Российская газета»
9

  • Хоп хэй лала лэй

    Дедок Спринт опять дилетантствует. Ну коли в хоккее не разбираешься, не лезь сюда. Дундук престарелый

    31.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Неужто Жеку заставляли принимать кокейн???

    31.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Раибнер уже потирает ручонки в преддверии этого интервью)))

    31.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Надоело и неинтересно.

    31.10.2025

  • Valery Petrukhin

    Очередной выворачиватель грязного белья?

    31.10.2025

  • dr.denasd

    так душещипательно

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    грозился .. делел иньекции по допингу - энто сильный дундукизмь .. а ты все чего то ждешь!

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ту часть с марафетом никому Кузя и знать не нужно. Мемуары наркомана тоже особого восторга, как минимум, не вызовут.

    31.10.2025

  • Djin Ignatov

    В свое время Логинов биатлонист грозился рассказать как делел иньекции по допингу , кто ему помогал и все остальное !!! Вот уже много лет ВСЕ ждут его правды по Допингу !

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Кузнецов (хоккей)
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
