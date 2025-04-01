Кузнецов — о победе над «Динамо»: «СКА выходил на позитивных эмоциях»

Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал победу в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (5:3).

«Мне не важно, что это моя первая шайба в Кубке Гагарина за 12 лет. Не придаю этому значения. Важно, чтобы команда победила. Не знаю, переломили ли мы ход серии. Выиграли — это самое главное. Наша задача — побеждать каждый день. Хорошо поговорили, сделали правильные выводы. Выходили на позитивных эмоциях. Было много хороших моментов, за которые мы цеплялись, болельщики помогли. Сумасшедшая атмосфера, полные трибуны, не передать», — приводит слова Кузнецова официальный сайт КХЛ.

СКА одержал первую победу в плей-офф и сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.