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Сегодня, 11:25

Кузнецов рассказал, как забил лакросс-гол «Амуру»

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Нападающий СКА и сборной России Евгений Кузнецов рассказал про лакросс-гол, который забил в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:3).

— Как придумали исполнить такое? Считаете этот гол одним из самых красивых у вас?

— Такие мысли частенько дурные в голову приходят во время матча. Был такой момент, шайба лежала, было удобно ее поднять, и как-то вот так получилось. Наверное, да, это одна из моих красивых шайб. Но каждый гол, честно, все равно приятно забивать. Ощущение, когда это происходит, эти пара секунд — их не описать. За этим мы возвращаемся на лед каждый день.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
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