Кузнецов рассказал, когда сможет вернуться на лед

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос о сроках возвращения на лед после травмы.

6 октября хоккеист посетил домашний матч баскетбольного «Зенита» против «Локомотива-Кубань» (76:83) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Как доктора разрешат. Моя задача — играть в хоккей. Как игрок ты хочешь быстрее выйти, но есть врачи, которые решают и на которых ответственность. Я стараюсь слушаться и, наверное, пораньше выпрыгнуть, чем положено», — цитирует Кузнецова пресс-служба «Зенита».

Кузнецов получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября. 32-летний нападающий перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.