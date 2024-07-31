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Сегодня, 17:46

Кузнецов получит 300 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ, 100 — за победу в Кубке Гагарина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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«СЭ» стали известны подробности четырехлетнего контракта Евгения Кузнецова со СКА.

По нашим данным, более крупная бонусная часть соглашения в каждом сезоне предполагает, что Кузнецов может заработать по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата. Бонус выплачивается за каждое условие по отдельности, поэтому общая сумма может составить 900 миллионов.

Еще 100 будут выплачены форварду, если СКА выиграет Кубок Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей.

Евгений Кузнецов. Кузнецов — официально в СКА. Он может заработать в Петербурге больше 4 миллиардов рублей!

Отметим, что все данные бонусы не учитываются под потолком зарплат КХЛ. Под него попадает только оклад хоккеиста — как ранее сообщал «СЭ», он составит 50 миллионов в сезоне-2024/25 и по 92 — в трех последующих.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
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Кузнецов может заработать больше 4 миллиардов рублей по контракту со СКА