12 ноября, 16:15

Кузнецов вошел в состав «Металлурга» на матч с «Ладой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов сыграет в матче против «Лады» в FONBET чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Игра пройдет в Магнитогорске 12 ноября. Начало — в 17.00 по московскому времени. Кузнецов сыграет в четвертом звене.

Ранее 33-летний хоккеист пропустил домашний матч «Металлурга» с «Шанхай Дрэгонс» (6:1) и три гостевые встречи с «Адмиралом» (2:1), «Амуром» (3:1) и «Барысом» (4:1), во время которых он индивидуально тренировался в Магнитогорске.

В последний раз Кузнецов выходил на лед в матче против «Ак Барса» (0:4) 29 октября. Тогда нападающий сыграл около 5 минут и пропустил третий период матча.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 17:00. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Лада

1

  • андр

    Давай, давай, Андрюша, наставь Жеку на путь исправления!

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Кузнецов (хоккей)
    КХЛ
    ХК Лада
    ХК Металлург (Магнитогорск)
