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Сегодня, 18:05

Кузнецов забросил первую шайбу в КХЛ после возвращения в Россию

Алина Савинова
Евгений Кузнецов (справа).
Фото ХК СКА
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился голом в первом матче за петербургскую команду в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

32-летний хоккеист сравнял счет (2:2) во втором периоде встречи против «Металлурга», которая проходит в Магнитогорске.

Кузнецов отпраздновал свой первый гол после возвращения в Россию «птичкой».

В конце июля СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Кузнецовым. В марте россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину», а 17 июля «Харрикейнз» выставили Кузнецова на драфт отказов.

В России нападающий выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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