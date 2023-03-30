Квартальнов близок к назначению в минское «Динамо»

По информации «СЭ», Дмитрий Квартальнов в ближайшее время может стать главным тренером минского «Динамо».

Последним клубом 57-летнего специалиста был казанский «Ак Барс», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Также Квартальнов тренировал «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА и «Локомотив».

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина-2023, уступив в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА (2-4).