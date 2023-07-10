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10 июля, 22:36

Квартальнов не считает, что ЦСКА нарушил какие-либо правила при подписании Федотова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент Никита Квартальнов прокомментировал ситуацию с контрактом между ЦСКА и вратарем Иваном Федотовым.

«Я считаю, что КХЛ — лучшая лига Европы — и ЦСКА — один из самых именитых клубов страны, который знают во всем мире. Там не будут нарушать какие-то правила и договоренности. Полагаю, что там все было сделано правильно. Да, Федерация дала свой комментарий. Возможно, будет разбирательство. Но я уверен, что наша сторона ничего не нарушала. Скорее всего, здесь просто идет борьба за игрока. И ЦСКА, и «Филадельфия» хотят оставить Федотова себе. Если бы было явное нарушение, то «армейский» клуб его бы не допустил. Думаю, что лучший вариант развития событий для Федотова — решить эту ситуацию мирно, без больших судебных разбирательств. Американцы считают, что они правы, наши — что мы правы. Нужно полюбовно договориться и разобраться безо всяких негативных моментов. У «Филадельфии» есть пара вратарей, они еще подписали Колосова. Так что, приобретение Федотова сейчас для них не актуально. ЦСКА знает Ивана, он добивался с этим клубом больших результатов. После пропуска сезона для него явно будет лучше начать новый чемпионат в родной стране, где ему помогут стать лучше. Не стоит доводить ситуацию до больших проблем», — приводит слова Квартальнова «РБ Спорт».

КХЛ зарегистрировала это соглашение, а ФХР настаивает на необходимости дополнительных консультаций с Международной федерацией хоккея.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-kvartal-nov-ne-dumayu-chto-tsska-narushil-kakie-libo-pravila-tam-vse-by-lo-sdelano-pravil-no/
Иван Федотов
Никита Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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