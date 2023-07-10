Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:19

Квартальнов не считает, что ситуация с контрактом Федотова поспособствует оттоку российских игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный агент Никита Квартальнов заявил, что не считает, что ситуация с контрактом Ивана Федотова поспособствует оттоку молодых российских игроков за океан.

«Сейчас многие говорят, пишут, что, якобы, кто-то нарушил меморандум и договоренности, и теперь наши ребята поедут в Америку. Мое личное мнение: этого не стоит делать в принципе. Как минимум, даже из уважения к тому клубу, где они работают. Это молодые пацаны, клуб их выращивал. Может быть, кого-то купил в свое время. Эти команды дают парням развиваться расти. Нарушать контракты, считаю, совершенно неправильно. Я не говорю про какие-то юридические правила или штрафные санкции. Даже просто уезжать в Америку в раннем возврасте — если честно, этого в нынешние времена вообще нет смысла. Потому что, если брать статистику по игрокам в возрасте до двадцати лет в этой лиге, из русских ребят заиграли просто единицы. Я думаю, эти фамилии всем известны», — приводит слова Квартального «РБ Спорт».

Он также заявил, что статистика показывает, что в НХЛ надо ехать совершенно готовым хоккеистом.

«Назову три фамилии, которые, опять же, знает весь мир: это Кузьменко, Панарин и Капризов. Ребята поехали в двадцать три, двадцать четыре и более старшем возрасте, и начали рвать эту лигу. Вот это, я считаю, грамотно. В более раннем возрасте я не вижу смысла ехать в Америку. Понятно, что их там драфтуют. Это все круто, классно и почетно, но логичнее туда ехать готовым хоккеистом», — добавил Квартальный.

КХЛ зарегистрировала это соглашение, а ФХР настаивает на необходимости дополнительных консультаций с Международной федерацией хоккея.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-kvartal-nov-uezzhat-v-ameriku-v-rannem-vozraste-net-smy-sla-tuda-nado-ehat-gotovy-m-hokkeistom/
Иван Федотов
Никита Квартальнов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
2
0
Читайте также
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вайсфельд предположил, почему КХЛ и ФХР не сошлись в вопросе легитимности контракта ЦСКА с Федотовым

Квартальнов не считает, что ЦСКА нарушил какие-либо правила при подписании Федотова